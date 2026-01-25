Bonanni su Roma-Milan: "Se può essere decisiva? Per i rossoneri sì"

Massimo Bonanni, su TMW Radio, ha parlato così di Roma-Milan: "Se può essere decisiva? Per il Milan sì. Questa giornata sarà decisiva all'80% per il campionato in generale, perché se l'Inter vince, Juventus e Napoli pareggiano e il Milan non vince, i nerazzurri non possono più essere ripresi".

Dopo le vittorie con Como e Lecce, il Milan oggi scende verso la capitale per provare a fare il tris: non sarà facile, anzi, perchè si giocherà allo Stadio Olimpico, casa della Roma che al momento ha un distacco di soli 4 punti dai rossoneri. Un vero e proprio big match che questa sera alle 20.45 chiuderà il programma domenicale e che potrebbe rappresentare un bivio cruciale nella storia della stagione di entrambe le formazioni.

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Colombo

Assistenti: Perrotti-Rossi M.

IV Ufficiale: Zufferli

VAR: Di Bello

AVAR: Abisso

DOVE VEDERE ROMA-MILAN

Data: domenica 25 gennaio 2026

Ora: 20.45

Stadio: Olimpico di Roma

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision