ROM-MIL (0-0): intervallo. Altro primo tempo in apnea per i rossoneri: Maignan miracoloso

vedi letture

ROMA-MILAN 0-0, FINE PRIMO TEMPO. Terminano i primi 45 minuti allo Stadio Olimpico con Roma e Milan fermi sul risultato di 0-0. Dopo un avvio frizzante con un'azione personale di Saelemaekers, i rossoneri sono riusciti a uscire dalla loro metà campo molto raramente con i giallorossi che sono cresciuti di ritmo con almeno quattro occasioni: la prima con Konè da fuori, due con Malen e l'ultima con Celik, la più clamorosa con un miracoloso Mike Maignan. Ennesimo primo tempo della stagione in apnea per i rossoneri. In enorme difficoltà Nkunku e Leao che non tengono palloni, tantissimi errori tecnici.

Di seguito le formazioni ufficiali di Roma-Milan, sfida valida per la 22esima giornata del campionato di Serie A Enilive.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Gilardi; Celik, Kone, Cristante, Wesley; Dybala, Soulé; Malen. A disposizione: Vasquez, Gollini, Pellegrini, El Aynaoui, Ferguson, Tsimikas, Venturino, Ziolkowski, Pisilli, Lulli, Vaz. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Ricci,Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. A disposizione: Terracciano, Torriani, Estupinan, Loftus-Cheek, Fullkrug, Pulisic, Fofana, Athekame, Odogu, Jashari, Pavlovic. Allenatore: Massimiliano Allegri.