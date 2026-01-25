De Winter a MTV: "Contento per il gol. Abbiamo fatto tutto per la vittoria, ma alle volte il calcio è così"
Nel post partita di Roma-Milan Koni De Winter, autore della rete del momentaneo vantaggio rossonero, è intervenuto ai microfoni di Milan TV per commentare il risultato dell'Olimpico.
Come ha reagito la squadra a questo punto?
"Partita difficile. Peccato per il rigore, però abbiamo fatto tutto per la vittoria. Ma alle volte il calcio è così".
La soddisfazione per il gol
"Contento per aver segnato il primo gol con la maglia del Milan".
Avevi bisogno di fiducia e minutaggio per ripagare club e mister?
"Si, ne avevo bisogno, ma ogni giocatore giovane ne ha bisogno. È sempre bello giocare per il Milan, per i compagni e per il mister. Mi sto trovando bene".
Mantenere questa velocità di crociera per raggiungere l'obiettivo
"Dopo la Cremonese non abbiamo mai perso. Siamo sulla strada giusta, speriamo di continuare così".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan