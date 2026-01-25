De Winter a MTV: "Contento per il gol. Abbiamo fatto tutto per la vittoria, ma alle volte il calcio è così"

Nel post partita di Roma-Milan Koni De Winter, autore della rete del momentaneo vantaggio rossonero, è intervenuto ai microfoni di Milan TV per commentare il risultato dell'Olimpico.

Come ha reagito la squadra a questo punto?

"Partita difficile. Peccato per il rigore, però abbiamo fatto tutto per la vittoria. Ma alle volte il calcio è così".

La soddisfazione per il gol

"Contento per aver segnato il primo gol con la maglia del Milan".

Avevi bisogno di fiducia e minutaggio per ripagare club e mister?

"Si, ne avevo bisogno, ma ogni giocatore giovane ne ha bisogno. È sempre bello giocare per il Milan, per i compagni e per il mister. Mi sto trovando bene".

Mantenere questa velocità di crociera per raggiungere l'obiettivo

"Dopo la Cremonese non abbiamo mai perso. Siamo sulla strada giusta, speriamo di continuare così".