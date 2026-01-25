Ricci a Sky: "Buon punto contro una squadra in salute, Mike ci ha salvato molte volte"

Samuele Ricci, centrocampista del Milan è intervenuto così su Sky Sport al termine del pareggio contro la Roma. Queste le sue dichiarazioni:

Sulla partita

"E' un buon punto, su un campo difficile e molto in salute. Nel primo tempo abbiamo concesso troppo, anche per errori nostri in fase di salita e impostazione. Hanno trovato il gol nella ripresa, ma è giusto così, Mike ci ha salvato in molte occasioni".

Il nuovo ruolo

"Sicuramente sì, l'anno scorso ho giocato spesso da mediano ma so fare anche la mezzala, cerco di dare il mio contributo sulla fase di possesso e palleggio".

Sull'approccio nel primo tempo

"Non è mai bello stare tutti chiusi nella propria area, sono stati bravi anche loro ma la nostra idea tattica stasera non era questa..".

ROMA-MILAN 1-1

Marcatori: 62' De Winter (M), 74' Pellegrini su rigore (R)

LE FORMAZIONI

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Gilardi; Celik, Kone (58' Pisilli), Cristante, Wesley; Dybala (68' Pellegrini), Soulé (85' Venturino); Malen (68' Vaz). A disposizione: Vasquez, Gollini, El Aynaoui, Ferguson, Tsimikas, Venturino, Ziolkowski, Lulli. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers (46' st Athekame), Ricci (78' Loftus-Cheek), Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku (68' Pulisic), Leao (68' Fullkrug). A disposizione: Terracciano, Torriani, Estupinan, Fofana, Odogu, Jashari, Pavlovic. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Arbitro: Andrea Colombo della sezione di Como

Ammoniti: 50' Rabiot (M), 55' Athekame (M), 70' Modric (M), 74' Maignan (M)

Recupero: 1' 1T, 4' 2T