Gasperini a DAZN: "Milan pericoloso anche quando pensi di dominarlo. Se fossimo andati in vantaggio..."

Gianpiero Gasperini, allenatore della Roma, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il pareggio 1-1 contro il Milan maturato nella sera dell'Olimpico.

Modric ha detto che senza il rigore il Milan l'avrebbe portata a casa: condivide? Contento della prestazione?

"Effettivamente dopo quando il Milan va in vantaggio diventa difficile, sono sempre pericolosi in contropiede anche con giocatori freschi. Se devo dire la verità però per questa partita sarebbe stata un po' una beffa. Se fossimo andati in vantaggio noi c'erano buone possibilità di vincere"

Cosa lascia questa partita in prospettiva? Si può fare qualcosa sul mercato ancora?

"Malen va benissimo così dov'è, straordinario in quel ruolo. Giocando acquisirà sempre più resistenza ma ha messo in difficoltà una difesa difficile come quella del Milan. Abbiamo fatto sicuramente un grande acquisto. Siamo una squadra giovanissima: adesso andiamo sugli U20, avremo una primavera fortissima nelle finali. Noi continuiamo il nostro percorso, anche stasera ne usciamo forti"

Marcature preventive pensate? Pochi contropiede concessi...

"Questo è un grande merito: il Milan ha dei velocisti con Leao, Pulisic, Nkunku, Rabiot... Squadra sempre pericolosa anche quando pensi di poterla dominare: sono successe tante partite con il Milan sull'orlo di perdere e poi vinceva la partita. Ho una difesa qeast'anno straordinaria: concedere così poco a una squadra come il Milan è frutto di grande applicazione e di grande forza"

Merita una citazione Ghilardi?

"Assolutamente sì, non solo questa sera anche la partita contro lo Stoccarda. È cresciuto in modo esponenziale rispetto all'inizio della stagione in cui alternava buone qualità a entrate fuori tempo. È maturato in questo, ha molto più equilibrio. Coi ragazzi giovani è così, quando passano 5/6 mesi l'evoluzione è importante"