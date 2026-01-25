De Winter a DAZN: "Allegri mi ha chiesto di stare ordinato: bello sentire la sua fiducia"

Koni De Winter, difensore del Milan e autore del gol rossonero, il suo primo con la maglia milanista, è intervenuto su DAZN al termine della gara pareggiata 1-1 contro la Roma all'Olimpico.

Facce super deluse...

"Ci siamo messi in una buona posizione, poi peccato per il rigore: non posso dire niente perché non l'ho visto ma lo dobbiamo accettare"

Com'è stato fronteggiare quel primo tempo complicato?

"Loro hanno fatto un primo tempo molto pesante ma penso che anche la nostra qualità nel tenere botta e difendere insieme ci ha permesso di non prendere gol nel primo tempo"

Quali sono le richieste di Allegri? Uguali a quelle di Pavlovic?

"No il mister mi ha chiesto di stare ordinato, ha chiesto questo alla squadra: provo a dare equilibrio e non andare troppo in giro per il campo"

Senti la fiducia del mister?

"È bello sempre giocare per aiutare i compagni, stare dentro il campo e lottare: tutti i giocatori vogliono questo. Bello sentire la fiducia del mister"