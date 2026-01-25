De Grandis punge Allegri: "Non può vincere sempre così, con un solo tiro in porta"

Stefano De Grandis commenta così il pareggio e prestazione del Milan contro la Roma. La sua anaslisi sul rendimento dei rossoneri a Sky Calcio Club:

"Il Milan è una squadra solida, ha giocatori di esperienza e di qualità come Rabiot e Modric, però ragazzi, diciamoci la verità, il Milan non può vincere tutte le partite così, di corto muso come diciamo, facendo un tiro e porta e basta. E' un tema, dobbiamo dirlo".

LE PAROLE DI MIKE MAIGNAN AL TERMINE DELLA PARTITA

"Siamo venuti qui per i 3 punti ma abbiamo trovato una squadra tosta e difficile: lo sapevamo, in casa loro. Abbiamo fatto gol nel secondo tempo ed è un peccato che non abbiamo chiuso per portarci a casa la partita. Il rigore? Cosa deve fare Bartesaghi? Si taglia il braccio? La palla è vicina a lui e Celik calcia sulla sua mano. Poteva anche fischiare il secondo su Pulisic. Obiettivi? Per le prime quattro posizioni ci sono tante squadre molto forti in Italia: ogni punto conta. Giochiamo ogni partita per vincere e fare più punti possibili per proseguire il nostro cammino".