Ricci titolare, Allegri spiega: "Da più libertà a Modric"

Massimiliano Allegri, tecnico rossonero, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre-gara di Roma-Milan che tra pochi minuti si disputerà allo Stadio Olimpico.

Ci spiega la scelta di Ricci?

"È in un buon momento, più o meno tutti stanno bene: dei centrocampisti è quello più vicino a Modric e gli dà un po' più di libertà che può fare il vertice basso con più tranquillità. Momentaneamente fa molto meglio la mezzala che il centrale davanti la difesa"

Si aspetta marcatura a uomo su Modric?

"Credo più o meno la stessa cosa. Quando è entrato col Lecce alla fine la prima cosa che hanno fatto è marcarlo a uomo. Bisogna essere bravi con gli altri a creare gioco"