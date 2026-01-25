ROM-MIL (0-1): Allegri cambia la coppia d'attacco, dentro Pulisic e Fullkrug

di Francesco Finulli

ROMA-MILAN 0-1. Minuto 68, doppio cambio Milan. Con il vantaggio acquisito mister Massimiliano Allegri opta per il doppio cambio, rivoluzionando il duo d'attacco: entrano Niclas Fullkrug e Christian Pulisic, escono Rafael Leao e Christopher Nkunku. Cambi anche nella Roma con Pellegrini al posto di Dybala e Robinio Vaz al posto di Malen.

Questo il tabellino di Roma-Milan 0-1, match valido per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A Enilive.

ROMA-MILAN 0-1
Marcatori: 62' De Winter (M)

LE FORMAZIONI
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Gilardi; Celik, Kone (58' Pisilli), Cristante, Wesley; Dybala (68' Pellegrini), Soulé; Malen (68' Vaz). A disposizione: Vasquez, Gollini, El Aynaoui, Ferguson, Tsimikas, Venturino, Ziolkowski, Lulli. Allenatore: Gian Piero Gasperini. 

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers (46' st Athekame), Ricci,Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku (68' Pulisic), Leao (68' Fullkrug). A disposizione: Terracciano, Torriani, Estupinan, Loftus-Cheek, Fofana, Odogu, Jashari, Pavlovic. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Arbitro: Andrea Colombo della sezione di Como

Ammoniti: 50' Rabiot, 55' Athekame, 70' Modric