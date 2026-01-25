live mn
De Winter: "Allegri sa molto di calcio. Tenere botta è una nostra forza"
Koni De Winter, difensore rossonero, è presente in conferenza stampa al termine di Roma-Milan.
Segui le sue dichiarazioni con il live testuale su MilanNews.it.
Allegri ti ha migliorato?
"Il mister sa molto di calcio, imparo molto da lui. Sono migliorato su tutto con lui".
Uscite sempre bene nel secondo tempo...
"Hanno attaccato molto, ma tenere botta è uno delle nostre forze. Lo abbiamo fatto".
