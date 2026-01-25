ROM-MIL (1-1): Pellegrini pareggia su rigore, Maignan a un soffio dal pallone
ROMA-MILAN 0-1, minuto 74: gol Roma, rigore di Pellegrini. La Roma trova il pareggio dal dischetto: trasforma Pellegrini che tira un rigore perfetto che Mike Maignan intuisce ma su cui è impossibile arrivare nonostante non ci vada neanche troppo lontano. Ingenuo Davide Bartesaghi che si perde alle spalle Celik e intercetta con la mano il cross di testa.
Questo il tabellino di Roma-Milan 1-1, match valido per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A Enilive.
ROMA-MILAN 1-1
Marcatori: 62' De Winter (M), 74' Pellegrini su rigore (R)
LE FORMAZIONI
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Gilardi; Celik, Kone (58' Pisilli), Cristante, Wesley; Dybala (68' Pellegrini), Soulé; Malen (68' Vaz). A disposizione: Vasquez, Gollini, El Aynaoui, Ferguson, Tsimikas, Venturino, Ziolkowski, Lulli. Allenatore: Gian Piero Gasperini.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers (46' st Athekame), Ricci,Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku (68' Pulisic), Leao (68' Fullkrug). A disposizione: Terracciano, Torriani, Estupinan, Loftus-Cheek, Fofana, Odogu, Jashari, Pavlovic. Allenatore: Massimiliano Allegri.
Arbitro: Andrea Colombo della sezione di Como
Ammoniti: 50' Rabiot (M), 55' Athekame (M), 70' Modric (M), 74' Maignan (M)
