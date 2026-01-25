De Winter la sblocca di testa: primo gol in maglia rossonero per il belga
Dagli sviluppi di un calcio d'angolo al 62', Modric mette dentro un cross perfetto per la testa di De Winter che insacca a rete e porta in vantaggio i rossoneri all'Olimpico. È il primo gol in maglia rossonera per il 5 rossonero che nell'ultimo mese ha aumentato di parecchio la qualità delle sue prestazioni.
LE FORMAZIONI UFFICIALI DI ROMA-MILAN
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Gilardi; Celik, Kone, Cristante, Wesley; Dybala, Soulé; Malen. A disposizione: Vasquez, Gollini, Pellegrini, El Aynaoui, Ferguson, Tsimikas, Venturino, Ziolkowski, Pisilli, Lulli, Vaz. Allenatore: Gian Piero Gasperini.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Ricci,Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. A disposizione: Terracciano, Torriani, Estupinan, Loftus-Cheek, Fullkrug, Pulisic, Fofana, Athekame, Odogu, Jashari, Pavlovic. Allenatore: Massimiliano Allegri.
