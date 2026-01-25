ROM-MIL (1-1): centimetri per Allegri, entra Loftus per il finale

di Francesco Finulli

ROMA-MILAN 1-1, minuto 78: entra Loftus-Cheek. Quarto cambio per Massimiliano Allegri che per questi minuti finali di sofferenza sceglie i centimetri e la fisicità di Ruben Loftus-Cheek che deve necessariamente entratre per fare la differenza. A lasciargli il campo Samuele Ricci, autore di una prova generosa e sufficiente.

Questo il tabellino di Roma-Milan 1-1, match valido per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A Enilive.

ROMA-MILAN 1-1
Marcatori: 62' De Winter (M), 74' Pellegrini su rigore (R)

LE FORMAZIONI
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Gilardi; Celik, Kone (58' Pisilli), Cristante, Wesley; Dybala (68' Pellegrini), Soulé; Malen (68' Vaz). A disposizione: Vasquez, Gollini, El Aynaoui, Ferguson, Tsimikas, Venturino, Ziolkowski, Lulli. Allenatore: Gian Piero Gasperini. 

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers (46' st Athekame), Ricci (78' Loftus-Cheek), Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku (68' Pulisic), Leao (68' Fullkrug). A disposizione: Terracciano, Torriani, Estupinan, Fofana, Odogu, Jashari, Pavlovic. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Arbitro: Andrea Colombo della sezione di Como

Ammoniti: 50' Rabiot (M), 55' Athekame (M), 70' Modric (M), 74' Maignan (M)