ROM-MIL (0-0): Allegri cambia, dentro Athekame per Saelemaekers
Dopo un primo tempo di grande sofferenza, fisica ed emotiva, Alexis Saelemaekers lascia il campo: il belga, in dubbio fino all'ultimo per infortunio e beccato sin dalla lettura delle formazioni dai suoi ex tifosi romanisti, non è stato autore di una prova incoraggiante e Massimiliano Allegri decide di sostituirlo subito all'intervallo. Al suo posto il sostituto naturale, lo svizzero Zachary Athekame. Cambi o non cambi, l'importante è che cambi l'atteggiamento rossonero sennò difficilmente si tornerà a Milano con qualche punto.
Questo il tabellino di Roma-Milan 0-0, match valido per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A Enilive.
ROMA-MILAN 0-0
Marcatori:
LE FORMAZIONI
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Gilardi; Celik, Kone, Cristante, Wesley; Dybala, Soulé; Malen. A disposizione: Vasquez, Gollini, Pellegrini, El Aynaoui, Ferguson, Tsimikas, Venturino, Ziolkowski, Pisilli, Lulli, Vaz. Allenatore: Gian Piero Gasperini.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers (46' st Athekame), Ricci,Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. A disposizione: Terracciano, Torriani, Estupinan, Loftus-Cheek, Fullkrug, Pulisic, Fofana, Odogu, Jashari, Pavlovic. Allenatore: Massimiliano Allegri.
Arbitro: Andrea Colombo della sezione di Como
