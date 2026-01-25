ROM-MIL (0-1): De Winter svetta in mezzo a tutti: rossoneri in vantaggio!

vedi letture

ROMA-MILAN 0-1, gol di De Winter, 62° minuto. Il Milan passa in vantaggio e a segnare è Koni De Winter, al suo primo gol in rossonero. Schema su angolo tra Modric e Bartesaghi con il croato che pesca in mezzo all'area il centrale belga abile a staccare solo in mezzo a tutti e a battere Svilar. I rossoneri avevano iniziato molto meglio la ripresa, presentandosi in più occasioni dalle parti dell'area romanista. Ora bisogna reggere.

Questo il tabellino di Roma-Milan 0-1, match valido per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A Enilive.

ROMA-MILAN 0-1

Marcatori: 62' De Winter (M)

LE FORMAZIONI

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Gilardi; Celik, Kone (58' Pisilli), Cristante, Wesley; Dybala, Soulé; Malen. A disposizione: Vasquez, Gollini, Pellegrini, El Aynaoui, Ferguson, Tsimikas, Venturino, Ziolkowski, Lulli, Vaz. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers (46' st Athekame), Ricci,Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. A disposizione: Terracciano, Torriani, Estupinan, Loftus-Cheek, Fullkrug, Pulisic, Fofana, Odogu, Jashari, Pavlovic. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Arbitro: Andrea Colombo della sezione di Como