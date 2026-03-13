Roma, addio all’Olimpico: ok definitivo per il nuovo stadio

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Come riporta la Gazzetta dello Sport, al termine di una lunga serie di interventi l’Assemblea capitolina alle 13:55 di oggi ha dato l’ok definitivo al PFTE (Progetto di fattibilità tecnico economica) per il nuovo stadio di Pietralata della Roma, confermandone la pubblica utilità. Il voto ha ribadito che il club ha assecondato le richieste e le prescrizioni avanzate dagli uffici del Comune dopo l’approvazione del pubblico interesse sul progetto preliminare. L'obiettivo è quello di iniziare la costruzione l'anno prossimo, in concomitanza con il centenario del club, sperando di poter inserire il nuovo impianto nella lista per Euro 2032.

In merito si è espresso anche il Sindaco Gualtieri che ha dichiarato: “Oggi è una giornata importante, storica, di gioia. Un progetto magnifico e fondamentale che non vediamo l’ora che si realizzi. Siamo oggi certi di centrare l’obiettivo di un impianto moderno, capace di generare riqualificazione, nuovi spazi verdi e servizi fruibili dai cittadini. Anche i presidenti del passato Dino Viola e Franco Sensi sarebbero felici di questo passaggio”.