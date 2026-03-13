Maignan e il ruolo del poritere: "Per me è l'allenatore in campo"

vedi letture

Mike Maignan ha rilasciato queste dichiarazioni durante il documentario "Beyond the Magic", pubblicato sui canali ufficiali del Milan e su DAZN:

Su ruolo del portiere: "Il portiere veder tutto. Per me il portiere è l'allenatore in campo. Vedi tutto, hai tempo per vedere tutto, puoi essere un grande aiuto per i compagni. Ogni giorni devi lavorare per crescere. Ci sono tanti dettagli che nessuno vede. Non è solo mettere i guanti e andare in porta. Il portiere è l'ultimo uomo da superare prima del gol. Quando sei piccolo non vivi il calcio come lo vivi ora. Da piccolo ti vuoi divertire con gli amici, oggi c'è l'obbligo di fare risultato".