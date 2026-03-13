MN - Sheva a Milanello: l'emozione di Fullkrug nell'incontro con un idolo

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Nella giornata di oggi Andriy Shevchenko, ex leggendario attaccante del Milan, ha fatto visita al centro sportivo di Milanello per fare una sorpresa alla squadra di Massimiliano Allegri che sta lavorando duramente in vista del prossimo impegno di campionato: domenica sera alle 20.45 allo stadio Olimpico contro la Lazio.

Grande entusiasmo ed emozione al centro sportivo rossonero, sia per Sheva rimasto chiaramente legato a uno dei luoghi più importanti della sua carriera, ma anche per la squadra stessa. Il club rossonero ha postato alcune foto e quella che spicca maggiormente ritrae il bomber ucraino in posa con Luka Modric, due palloni d'oro a confronto. Come ha appreso la redazione di MilanNews.it, però, il giocatore più emozionato di tutti era senz'altro Niclas Fullkrug che ha avuto l'opportunità di incontrare e parlare dal vivo con uno dei suoi idoli di infanzia.

di Antonio Vitiello