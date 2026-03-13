Verso Lazio-Milan, per Sky tocca ancora ad Estupinan. Ballottaggio per sostituire Rabiot
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Per la sfida di domenica sera contro la Lazio mister Allegri, racconta Peppe Di Stefano su Sky Sport 24, va verso la conferma dell'eroe del Derby Pervis Estupinan, favorito su Bartesaghi per una maglia da titolare sulla corsia sinistra. In attacco torna nuovamente la coppia Leao-Pulisic, con lo statunitense che è alla ricerca del suo primo gol allo stadio Olimpico. Ballottaggio tra Jashari e Ricci per sostituire Rabiot, squalificato. Al momento lo svizzero è in leggero vantaggio, ma non è stata ancora presa una decisione definitiva.
LA PROBABILE FORMAZIONE PER LAZIO-MILAN
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Jashari, Estupinan; Pulisic, Leao. All. Massimiliano Allegri.
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