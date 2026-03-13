Rakitic a Sky: "Modric è il calcio. Se si diverte di solito vince: ecco perchè il Milan sta facendo bene"

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Ivan Rakitic, ex centrocampista della nazionale croata e amico di Luka Modric, è stato intervistato da Sky Sport 24 a margine del World Legends Padel Tour 2026 a Milano. Le sue dichiarazioni, dopo aver salutato il centrocampista rossonero che è venuto a trovarlo per le occasioni.

Sei contento che Modric è venuto a trovarti?

"Certo, è come un fratello maggiore. Vederlo così felice al Milan è fantastico: spero che possa continuare così. Gli ho detto 'Fermati, gioca qui a padel con me' ma lui vuole continuare a giocare"

Incredibile quello che sta facendo Modric al Milan?

"È veramente incredibile. Credo che tutti i giocatori del Milan stanno cercando di godersi Luka. E anche lui si sta divertendo e quando succede di solito vince. Ecco perché credo che il Milan stia facendo così bene: i giocatori giovani devono imparare tanto"

In quale aspetto Luka è speciale?

"Dico solo una cosa: è il calcio. Se sei accanto a Luka devi solo godertela, perché lui si gode il calcio non lo gioca. Se Luka si diverte, le altre squadre hanno problemi. È stupendo per noi croati avere un ragazzo come lui"