Fofana: "Se mi avessero detto 'Diventerai titolare di un Milan che si gioca lo scudetto' non ci avrei mai creduto.."

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Intervenuto così ai microfoni di SportMediaset, il centrocampista rossonero Youssouf Fofana ha parlato del rendimento del Milan in questa stagione. Di seguito ecco un estratto delle sue parole:

"Da due o tre anni mi sto allenando col piede sinistro, e sto migliorando. Cerco sempre di fare il passaggio che porta al gol, cercherò di arrivare a 20 entro fine stagione anche se Leao non è molto contento perché gli tolgo il lavoro (ride, ndr). Ho iniziato a giocare in strada. Dieci anni fa giocavo ancora a bassi livelli, in famiglia mancavano soldi quindi ho cominciato a lavorare come fattorino delle pizze. Se allora mi avessero detto 'diventerai un titolare del Milan che si gioca lo scudetto' ci avresti creduto? No perché non credevo più in un futuro da professionista nel calcio, pensavo solo a giocare coi miei amici. Ho anche pensavo di ritirarmi verso i 18 anni. Poi ho fatto un test con lo Strasburgo, ho firmato il contratto e mi sono detto che non dovevo più fermarmi".