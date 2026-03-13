Lazio, Zaccagni non segna dalla gara di Coppa col Milan: "Mi manca tanto"
Dopo la vittoria esaltante nel Derby di Milano contro l'Inter, arrivata cinque giorni fa a San Siro grazie alla rete di Pervis Estupinan, ora il Milan è totalmente concentrato sul prossimo impegno di campionato, ugualmente complicato. In occasione del 29° turno di Serie A Enilive i rossoneri, domenica sera alle 20.45, saranno ospiti della Lazio, unica squadra capace di battere il Diavolo in trasferta in questa stagione, negli ottavi di Coppa Italia. A parlare, ai canali ufficiali biancocelesti, è stato il capitano Mattia Zaccagni. Un estratto delle sue dichiarazioni, riportate dai colleghi di lalaziosiamonoi.it.
Zaccagni non segna in stagione proprio da inizio dicembre, da quella partita di Coppa Italia in cui il suo gol eliminò il Milan dalla competizione: "Mi manca tanto segnare. Sto finalmente recuperando la mia forma migliore, purtroppo lo stop di circa un mese mi ha condizionato molto. La mia priorità però rimane aiutare la Lazio a vincere".
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