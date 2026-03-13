Galli avvisa: “Leao lo terrei ma là davanti voglio una punta vera”

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Nel canale YouTube di Andrea Longoni, Milan Hello, è stato ospite Filippo Galli che ha parlato tra i vari temi di Leao. Queste le sue parole:

"Io sono sempre per il talento anche se è un talento divergente. A volte Leao diverge un po' troppo come si suol dire, io sarei anche per tenerlo cn un 3-5-2 però vorrei una punta vera là davanti. Lo dico ormai parecchio tempo, a me piace molto Fullkrug, mi piacerebbe vederlo titolare con Leao spostato verso il centro sinistra perchè far fare a Leao il centravanti lo metti certamente più vicino alla porta però fa fatica a fare quei movimenti. Allora se giochi con un Fullkrug con Leao sarebbe meglio. Pulisic a destra a fare il quinto e Saelemaekers se la può giocare sia con Pulisic sia a sinistra"