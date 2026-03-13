Pellegatti commenta: “Vlahovic verso il rinnovo con la Juve, Kean non verrà”

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Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato in merito al mercato del centravanti e, commentando il titolo di questa mattina della Gazzetta, toglie di fatto Vlahovic dalla lista rossonera. Ma vediamo le sue parole nel concreto:

" Per quanto riguarda il centravanti bisogna capire quale sarà il budget del Milan, una volta capito quanto sarà anche per l'intera campagna acquisti, che dovrebbe essere attorno ai 100 milioni, se dovesse andare in Champions League, bisognerà capire quale sarà la cifra destinata al centravanti. È un fattore importante per la prossima stagione. Il titolo della Gazzetta di oggi ci toglie forse un nome ovvero Vlaohvic che va verso il rinnovo con la Juventus. Calano così le quotazioni di Vlaovhic, poi tolto Kean che non verrà, già due nomi che molti hanno sprecato inutilmente in queste settimane cadono. Poi vedrete che fra un po' verrà fuori il nome di Guirassy ma ripeto, prima i dirigenti devono capire quale sarà il budget per il centravanti"