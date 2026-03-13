FOTO - Ospite speciale a Milanello, c'è Shevchenko! Lo scatto con Modric

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Un ospite che non ha bisogno di presentazioni: oggi Andriy Shevchenko ha fatto visita alla squadra a Milanello. I giocatori, che stanno preparando l'importante sfida contro la Lazio di domenica sera, hanno ricevuto con affetto e gioia la leggenda rossonera.

Gli account social del club hanno postato uno scatto insieme a Modric sui campi del centro sportivo rossonero.