Maignan e l'adrenalina prima delle partite: "Basta sentire lo stadio e tutto cambia nella tua testa"
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Mike Maignan ha rilasciato queste dichiarazioni durante il documentario "Beyond the Magic", pubblicato sui canali ufficiali del Milan e su DAZN:
Sull'adrenalina prima delle partite: "Ogni tanto puoi arrivare a qualche partita un po' addormentato, ma basta sentire lo stadio e tutto cambia nella tua testa. Basta sentire il mister parlare e non puoi più dormire. E' tutta una cosa di adrenalina. E' tutta una questione di adrenalina. Già il mister ci carica e già sei tu carico, arrivi e vedi i tuoi tifosi e poi anche quelli avversari che ti fischiano. Hai lavorato tutta la settimana e tutta la vita per essere qui. Non hai paura, ma c'è l'adrenalina di prendere a palla e andare".
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