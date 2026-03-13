Dal flop in Supercoppa alla rinascita: i numeri di De Winter
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Sembra passata una vita da quella prestazione horror in Supercoppa italiana, ma ecco che l'avventura di Koni De Winter al Milan è cambiata. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che spiega come dal 28 dicembre, per lui, sono dodici partite da titolare in poi sulle quattordici totali disputate dai rossoneri.
In questo lasso di tempo, un gol a Roma e un assist per Pavlovic a Cremona. Con lui in campo, il Milan ha tenuto per sette volte la porta inviolata sulle dodici totali collezionate da Maignan (11) e Pietro Terracciano (1). Ottime anche le statistiche individuali: 2,9 palle recuperate, 3,8 chiusure difensive.
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