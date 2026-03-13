Leao, Lazio uno delle sue vittime preferite: i numeri di Rafa contro i biancocelesti

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DATI E STATISTICHE DI LEAO CONTRO LA LAZIO

Il Milan è andato a segno in ben 25 delle ultime 27 partite contro la Lazio in Serie A, realizzando un totale di 43 reti nel parziale, una media di 1.6 a incontro; le uniche due occasioni in cui non ha trovato la rete sono state il 26 aprile 2021 (0-3) e il 24 gennaio 2023 (0-4). Inoltre, la Lazio è, insieme all'Hellas Verona, una delle due avversarie contro cui Rafael Leão ha segnato almeno tre gol e servito almeno tre assist in Serie A (3+4); più nello specifico, l'attaccante del Milan è stato coinvolto in cinque centri nelle sue ultime cinque presenze contro i biancocelesti nella competizione (due gol e tre assist).