Maignan: "L'umiltà è importante, ma anche avere un po' di fuoco e un animale dentro"

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Mike Maignan ha rilasciato queste dichiarazioni durante il documentario "Beyond the Magic", pubblicato sui canali ufficiali del Milan e su DAZN:

Sul Milan: "Il Milan è dove mi sono fatto vedere al mondo. Devi venire qui per capire cosa significhi davvero indossare questa maglia. Quando giochiamo si vede la grandezza del Club. Sarò milanista a vita".

Sul fuoco dentro: "L'umiltà è importante, ma anche avere un po' di fuoco e un animale dentro. A me piace quando un giocatore arriva e dice di essere il più forte. Sono frasi che caricano, io mi carico tanto, ma resto consapevole di essere umano e che posso cadere".