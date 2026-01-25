Marcolin: "Ricci è la meritocrazia di Allegri: merita spazio in questo Milan"

È tempo di Roma-Milan, il big match che chiuderà la domenica di Serie A Enilive, con una posta in palio molto importante. Nel pre-gara di DAZN, durante la trasmissione Fuoriclasse, l'ex calciatore e attuale opinionista Dario Marcolin, commento tecnico della gara, ha parlato della sfida soprattutto delle scelte della formazione rossonera da parte di Massimiliano Allegri.

Le parole di Dario Marcolin sulle scelte di Nkunku e Ricci: "Nkunku fa la punta centrale mentre Leao se la trova la posizione, come successo anche a Como quando si è allargato sulla fascia sinistra. Per quanto riguarda a Ricci è la meritocrazia di Massimiliano Allegri: tra corsa e inserimenti merita di trovare spazio in questo Milan"

Di seguito le formazioni ufficiali di Roma-Milan, sfida valida per la 22esima giornata del campionato di Serie A Enilive.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Gilardi; Celik, Kone, Cristante, Wesley; Dybala, Soulé; Malen. A disposizione: Vasquez, Gollini, Pellegrini, El Aynaoui, Ferguson, Tsimikas, Venturino, Ziolkowski, Pisilli, Lulli, Vaz. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Ricci,Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. A disposizione: Terracciano, Torriani, Estupinan, Loftus-Cheek, Fullkrug, Pulisic, Fofana, Athekame, Odogu, Jashari, Pavlovic. Allenatore: Massimiliano Allegri.