Serie A, la classifica aggiornata: Milan secondo a -5 dall'Inter

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:44News
di Niccolò Crespi

Il Milan pareggia a Roma 1-1 una gara complicata, ma anche con un velo di rammarico per aver subito il gol del pareggio, sull'ennesimo calcio di rigore contro in questa stagione. Così, al termine della 22^ giornata ecco come è cambiata la classifica:

Inter 52

Milan 47

Roma 43

Napoli 43

Juve 42

Como 40

Atalanta 35

Bologna 30

Lazio 29

Udinese 26

Sassuolo 26

Cagliari 25

Genoa 23

Cremonese 23

Parma 23

Torino 23

Lecce 18

Fiorentina 17

Verona 14

Pisa 14

ROMA-MILAN 1-1
Marcatori: 62' De Winter (M), 74' Pellegrini su rigore (R)

LE FORMAZIONI
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Gilardi; Celik, Kone (58' Pisilli), Cristante, Wesley; Dybala (68' Pellegrini), Soulé (85' Venturino); Malen (68' Vaz). A disposizione: Vasquez, Gollini, El Aynaoui, Ferguson, Tsimikas, Venturino, Ziolkowski, Lulli. Allenatore: Gian Piero Gasperini. 

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers (46' st Athekame), Ricci (78' Loftus-Cheek), Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku (68' Pulisic), Leao (68' Fullkrug). A disposizione: Terracciano, Torriani, Estupinan, Fofana, Odogu, Jashari, Pavlovic. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Arbitro: Andrea Colombo della sezione di Como

Ammoniti: 50' Rabiot (M), 55' Athekame (M), 70' Modric (M), 74' Maignan (M)

Recupero: 1' 1T, 4' 2T