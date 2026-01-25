Serie A, la classifica aggiornata: Milan secondo a -5 dall'Inter
Il Milan pareggia a Roma 1-1 una gara complicata, ma anche con un velo di rammarico per aver subito il gol del pareggio, sull'ennesimo calcio di rigore contro in questa stagione. Così, al termine della 22^ giornata ecco come è cambiata la classifica:
Inter 52
Milan 47
Roma 43
Napoli 43
Juve 42
Como 40
Atalanta 35
Bologna 30
Lazio 29
Udinese 26
Sassuolo 26
Cagliari 25
Genoa 23
Cremonese 23
Parma 23
Torino 23
Lecce 18
Fiorentina 17
Verona 14
Pisa 14
ROMA-MILAN 1-1
Marcatori: 62' De Winter (M), 74' Pellegrini su rigore (R)
LE FORMAZIONI
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Gilardi; Celik, Kone (58' Pisilli), Cristante, Wesley; Dybala (68' Pellegrini), Soulé (85' Venturino); Malen (68' Vaz). A disposizione: Vasquez, Gollini, El Aynaoui, Ferguson, Tsimikas, Venturino, Ziolkowski, Lulli. Allenatore: Gian Piero Gasperini.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers (46' st Athekame), Ricci (78' Loftus-Cheek), Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku (68' Pulisic), Leao (68' Fullkrug). A disposizione: Terracciano, Torriani, Estupinan, Fofana, Odogu, Jashari, Pavlovic. Allenatore: Massimiliano Allegri.
Arbitro: Andrea Colombo della sezione di Como
Ammoniti: 50' Rabiot (M), 55' Athekame (M), 70' Modric (M), 74' Maignan (M)
Recupero: 1' 1T, 4' 2T
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan