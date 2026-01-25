Maignan a DAZN: "Bartesaghi deve tagliarsi il braccio? Ogni punto conta"

vedi letture

Mike Maignan, portiere e capitano rossonero, è stato intervistato a DAZN al termine della gara tra Roma e Milan 1-1. Le sue dichiarazioni complete, dopo essere stato votato MVP della gara.

Non vedo una faccia contenta...

"Siamo venuti qui per i 3 punti ma abbiamo trovato una squadra tosta e difficile: lo sapevamo, in casa loro. Abbiamo fatto gol nel secondo tempo ed è un peccato che non abbiamo chiuso per portarci a casa la partita"

Sul rigore:

"Cosa deve fare Bartesaghi? Si taglia il braccio? La palla è vicina a lui e Celik calcia sulla sua mano. Poteva anche fischiare il secondo su Pulisic..."

L'Inter si allontana e le altre si avvicinano...

"Per le prime quattro posizioni ci sono tante squadre molto forti in Italia: ogni punto conta. Giochiamo ogni partita per vincere e fare più punti possibili per proseguire il nostro cammino"