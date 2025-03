Bondo, buona la prima con la maglia del Milan. Il francese a MTV: "Mi sono trovato bene"

Warren Bondo ha commentato il successo del Milan in rimonta sul Lecce. Ecco le sue parole a Milan TV: "È la prima volta che gioco e per me abbiamo giocato tutti una buona partita e mi sono trovato bene. È stato un momento durissimo, tre sconfitte di fila e vincere così tiene il gruppo insieme, tutti contenti. Ora dobbiamo vincere contro il Como".

Il francese, arrivato nell'ultimo giorno di mercato di gennaio, ha giocato la sua prima partita con la maglia del Milan con Sergio Conceiçao che lo ha lanciato titolare. Questa la pagella di MilanNews.it, voto 6: "Corre come un matto, è l’unico che aggredisce l’avversario e si fa trovare quasi sempre pronto. Ma quando il Lecce scavalla nella metà campo del Milan, anche lui non trova le giuste posizioni per fare filtro. Ma la prima non è andata male".