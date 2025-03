Bondo pronto all'esordio ufficiale in rossonero: il centrocampista verrà utilizzato in coppia con Musah

Dopo la sconfitta casalinga contro la Lazio, il Milan di Sergio Conceicao è chiamato nuovamente a dare una risposta significativa in trasferta. Domani sabato 8 marzo alle 18.00 il Diavolo sarà ospite del Lecce degli ex Rebic e Giampaolo. Una gara complicata visto il negativo momento di forma dei rossoneri in Serie A, e reduci da tre sconfitte di fila (Torino, Bologna e Lazio).

Bondo verso una maglia da titolare

Come già annunciato nelle scorse ore, l'ex centrocampista del Monza sarebbe davvero vicino a realizzare (finalmente) il proprio esordio ufficiale con il Milan. Arrivato dal Monza nel mercato di gennaio, l'impiego finora del giovane centrocampista è stato nullo. Domani la prima vera chance con la maglia rossonera, alle 18.00 contro il Lecce.

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, dopo le prove odierne a Milanello dovrebbe essere questa la probabile formazione del Milan per la sfida di domani a Lecce:

MILAN (4-2-3-1)

57 Sportiello

32 Walker 28 Thiaw 46 Gabbia 19 Theo

80 Musah 38 Bondo

20 Jimenez 14 Reijnders 11 Pulisic

90 Abraham