Borghi: "All'uscita del Milan mancano e continueranno a mancare Pulisic e Rabiot"

Stefano Borghi, telecronista e giornalista di Sky Sport, come di consueto all'indomani della giornata di campionato ha offerto il commento alle partite sul suo canale YouTube. Di seguito alcune delle sue dichiarazioni in merito alla vittoria del Milan sulla Roma per 1-0: "I primi 35 minuti sono stati un dominio totale da parte della Roma che ha fornito la miglior prestazione della stagione. I giallorossi hanno proposto nove situazioni da gol. Un Milan che ha faticato a contenere la Roma e non riusciva a tenere palla: all’uscita dei rossoneri mancavano e continueranno a mancare Pulisic e Rabiot, due giocatori a cui è difficile rinunciare".

Questo il tabellino di Milan-Roma, match valido per la decima giornata di Serie A.

MILAN-ROMA 1-0

Marcatori: 39’ Pavlovic

LE FORMAZIONI

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers (dal 88’ Athekame), Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Nkunku (dal 84’ Loftus-Cheek), Leao (dal 90’+4). A disp.: Pittarella, Terracciano, Odogu, Estupinan, Jashari, Castiello. All. Massimiliano Allegri.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso (dal 84’ Tsimikas), Mancini, Ndicka; Celik (dal 77’ Dovbyk), El Ayanoui (dal 51’ Pellegrini), Kone, Wesley; Soule (dal 51’ Bailey), Cristante; Dybala (dal 84’ Baldanzi). A disp.: Vasquez, Gollini, Rensch, Ziolkowski, Pisilli, Ghilardi, El Shaarawy. All. Gasperini.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata.

Ammoniti: 34’ El Ayanoui, 74’ Wesley, 75’ Celik, 78’ Fofana, 83’ Hermoso, 90’+5 Mancini.

Recupero: 1’ 1T, 4’ 2T.