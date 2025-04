Borghi: "Dall’inizio della stagione del Milan aspettiamo di vedere una continuità di espressione. Finora non c’è mai stata"

Per l'ennesima volta in stagione al Milan si chiedono continuità di prestazione e di risultati: questa sera la sfida contro la Fiorentina è un importante banco di prova, e probabilmente l'ultimissima chiamata per un ormai lontanissimo piazzamento Champions. Riusciranno i rossoneri ad offrire una prova soddisfacente come quella del derby di Coppa Italia di mercoledì sera? Ne parla così Stefano Borghi a Sky Sport 24:

“Questa è la cosa che aspettiamo di vedere dall’inizio della stagione del Milan: una continuità di espressione. Finora non c’è mai stata. Abbiamo visto grandi vampate, soprattutto in grandi momenti, i derby, Madrid, e poi puntualmente non riuscire a ripetersi. Oggi c’è il fatto che dopo una partita importante, e una buona prestazione, c’è un’altra partita importante. Quindi questo stimolo mentale credo che possa essere un vantaggio. Poi le scelte di Conceiçao sono sempre particolari, ma comunque è importantissimo aver recuperato Reijnders. In un Milan che ha molta poca regia lui non è un regista classico ma è uno che ti dà tempi, soluzioni, si propone…”.