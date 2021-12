Borghi: "Florenzi in crescita, Theo deve ritrovare le medie realizzative della scorsa stagione"

Stefano Borghi è intervenuto sul proprio canale YouTube, analizzando la situazione della difesa del Milan: “Florenzi ha trovato un bellissimo gol su punizione contro l’Empoli, è in netta crescita nelle ultime partite e ha superato evidentemente i problemi fisici. Florenzi è un campione d'Europa, un giocatore che con Roma, Valencia e Paris Saint Germain è stato abituato a giocare le più grandi partite del mondo. Credo che in questo stato di forma sia un'opzione importante da considerare in varie zone del campo vista la sua polivalenza ma credo che anche il rientro di Calabria sarà importante per una difesa che ha subito ancora un paio di gol. L’assenza di Kjaer sarà un problema fino alla fine della stagione. Anche Tomori era più rassicurato dalla sua presenza, Romagnoli sta dando tanto ma sta vivendo un anno particolare. Hernandez ha avuto un buon girone d’andata ma deve ritrovare le medie realizzative della scorsa stagione. Si tratta di un fattore costante da cui ti aspetti un certo tipo di cose”.