Borghi: "Il Milan ha un problema, se lo sorprendi ci mette un po' ad adattarsi"

vedi letture

Intervenuto nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'Taconazo', Stefano Borghi ha detto la sua sulla delicata sfida dell'Olimpico che aspetta il Milan giovedì sera. Nel corso del suo intervento, però, il giornalista di DAZN ha anche detto cosa non è effetivamente funzionato nella formazione di Stefano Pioli all'andata. Queste le sue dichiarazioni.

"Il Milan nella partita di andata secondo me ha mostrato quello che è stato in certi passaggi della stagione, in certe partite della stagione, un problema, non da poco: il Milan se lo sorprendi ci mette un po' ad adattarsi. poi il secondo tempo del Milan è stato migliore del primo, assolutamente, perché c'è la capacità di correggere. Però se tu sorprendi il Milan sullo scenario iniziale lo mandi in crisi per un po' di minuti, ed è quello che è successo".