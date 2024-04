milanello report - Ripresa con esercitazioni atletiche e tecniche

vedi letture

Squadra a Milanello per pranzo prima della ripresa degli allenamenti dopo i due giorni di riposo concessi dal Mister. Presente al centro sportivo rossonero un gradito ospite, il CT della nazionale italiana Luciano Spalletti che ha seguito l'intero allenamento odierno.

REPORT

Inizio in palestra dove la squadra ha effettuato l'attivazione muscolare, prima di uscire sul campo per terminare la fase di riscaldamento con alcuni esercizi atletici eseguiti tra gli ostacoli bassi e i coni. L'allenamento è proseguito con il gruppo impegnato in una serie di esercitazioni tecniche focalizzate sul possesso che hanno preceduto una partitella su campo ridotto con la quale si è chiusa la sessione odierna.

MERCOLEDÌ 1 MAGGIO

Il programma prevede un allenamento al mattino.