Borghi: "Immagino che il Milan irrobustirà la rosa, completerà delle cose, però non andrà a stravolgerne le caratteristiche"

vedi letture

Nel corso del primo appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliaotio 'Euro Cronache', il giornalista di DAZN Stefano Borghi ha parlato anche di Milan soffermandosi sull'oramai ufficiale scelta del Diavolo di puntare su Paulo Fonseca come nuovo allenatore. Queste le sue dichiarazioni.

"Torna in Italia dove insomma ha lasciato un ricordo non brillantissimo, però io ho rivisto in molti tratti dell'ultima stagione di Fonseca al Lille il calcio che faceva allo Shakhtar. E quello è un calcio molto apprezzabile, un calcio che può portare dei risultati, e ripeto, un calcio che può adattarsi alla rosa del Milan. Perché, ritornando sul discorso della comunicazione, e chiudendo, una delle poche cose un po' impattanti, importanti, che ha detto il Milan, soprattutto nella parte finale di stagione, è stato ospite da noi su SundayNight Squadre su DAZN Furlani, una sera ci dice: 'Non abbiamo intenzione di fare un lavoro enorme sul mercato perché il grande lavoro l'abbiamo fatto l'estate scorsa'. Quindi io mi immagino, collegando le parole di Ibrahimovic, 'Restano uno, due e tre', che il Milan farà sicuramente delle operazioni, irrobustirà la rosa, completerà delle cose, però non andrà a stravolgere le caratteristiche della rosa. Quindi avere un allenatore che si incastra bene con questo tipo di giocatori, secondo me è un passo lucido e giusto".