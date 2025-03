Borghi: "Milan, continuo a vedere poca comunicazione in campo"

Momento nero per il Milan che è in caduta libera: dall'eliminazione alla Champions League al tracollo apparentemente definitivo in campionto, i rossoneri ora sono aggrappati alle semifinali di Coppa Italia e a un finale di stagione quanto più possibile onorevole. Ospite abituale di Cronache di Spogliatoio è stato il giornalista Stefano Borghi.

Le parole di Stefano Borghi: "Il gruppo del Milan non ha una mentalità forte. Io continuo a vedere poca comunicazione in campo: avendo visto tante partite, ti rendi conto quando c’è uno scambio, un confronto, un’unità. Continuo a vedere poca comunicazione in campo. La classifica e i risultati sono sincere: il Milan non meritava, per quello che ha fatto vedere in campo quest’anno, delle posizioni migliori".