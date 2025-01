Borghi: "Se prendi Rashford non lo prendi per fare l'alternativa o mettere pressione ad altri"

vedi letture

Negli studi di Sky Sport si è commentato l'eventuale arrivo di Marcus Rashford al Milan. L'attaccante inglese è in uscita dal Manchester United in cui non ha più spazio da tempo, nemmeno con il nuovo tecnico portoghese Ruben Amorim. Il Diavolo ha incontrato l'agente, il fratello, e aspetta una sua risposta con la speranza di non soccombere di fronte alla concorrenza che è rappresentata soprattutto dal Barcellona. Ha parlato così il telecronista Stefano Borghi.

Le parole di Borghi: "Se prendi Rashford non lo prendi per fare l'alternativa o per mettere pressione ad altri. La posizione offensiva in cui il Milan si deve rafforzare è quella di ala destra perché Pulisic è meno incisivo sull’esterno mentre dentro al campo è capocannoniere della squadra. Il Milan può sostenere un attacco con Pulisic, Leao l’ipotetico Rashford con Morata o Abraham? Sì ma devi aggiungere anche Reijnders, a quel punto lì Fofana-Reijnders-Rashford-Pulisic-Leao-Morata è una squadra iper offensiva. Probabilmente se oggi devi togliere un giocatore togli il centravanti: è un buon cambio togliere Morata per metterne uno fortissimo ma con delle incognite?"