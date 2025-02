Borghi sul Milan: "Continuo a vedere poca comunicazione in un gruppo che non ha una mentalità forte"

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'L'ascia o raddoppia', il giornalista di Sky Stefano Borghi ha parlato di Milan, del momento che sta attraversando la formazione di Sergio Coniceçao e di quello che è effettivamente manca a questa squadra non da due mesi, ma addirittura dall'inizio della stagione:

"Il Milan non ha una mentalità forte. Neanche ferrea, forte. Io continuo a vedere, ma è un discorso che ripeto ha le sue radici ancora nella seconda parte della scorsa stagione, quando il problema era Pioli, il problema è stato Fonseca adesso il problema sarà Conceiçao. Io continuo a vede poca comunicazione in campo. Poi non sono lì in mezzo, ma avendo visto un po' tante partite, ti rendi conto quando c'è uno scambio, quando c'è un confronto, un'unità. Io nel Milan continuo a vedere poca comunicazione in campo, oltre poi a queste situazioni.

Io dico che la classifica, i risultati nelle altre competizioni, sono sincere. Il Milan non meritava quest'anno, per quello che ha fatto vedere in campo, posizioni migliori".