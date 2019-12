Fabio Borini in questa stagione ha disputato due sole presenze, collezionando soltanto 70 minuti. L'attaccante emiliano è finito ai margini e lascerà quasi certamente il Milan a gennaio. L'ex Sunderland è arrivato in rossonero nell'estate 2017: in questo lasso di tempo ha giocato 75 partite e realizzato otto gol, quattro dei quali in Serie A.