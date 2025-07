Bozzolan: "Non è facile lasciare una seconda famiglia. Ciao Milan, sarò sempre con te"

"AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Bozzolan ad AC Reggiana 1919. Il Club ringrazia Andrea per la professionalità e l’impegno dimostrati dal suo arrivo al Settore Giovanile fino a oggi e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali". Con questo comunicato il Milan ha annunciato la cessioen di Andrea Bozzolan alla Reggiana. Attraverso Instagram, il gioane difensore ha pubblicato un post per salutare il club rossonero:

"Siamo arrivati al momento dei saluti, la parte più difficile. Dover lasciare quella che per me è stata una seconda casa, una seconda famiglia, non è facile. Perché il Milan, in questi 15 anni, è stato tutto questo e molto di più. Avevo solo sei anni quando è iniziato questo sogno. Un sogno che è diventato realtà giorno dopo giorno, tra sacrifici, emozioni e crescita. Una crescita prima come ragazzo, poi come calciatore. Ogni compagno, ogni allenatore, dirigente, magazziniere, preparatore… ogni persona incontrata in rossonero mi ha lasciato qualcosa. E tutto questo lo porto con me, nel cuore.

Grazie Milan. Per avermi insegnato cosa significa passione, sacrificio, professionalità. Oggi inizia una nuova avventura, e ci arrivo con la consapevolezza che tutto ciò che ho imparato qui mi accompagnerà sempre. Ciao Milan. Sarò sempre con te".