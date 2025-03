Brahim decide il derby di Madrid, l'Arsenal ne fa 7 al PSV: i risultati della serata di Champions League

REAL MADRID 2-1 ATLETICO MADRID

Il derby di Madrid non ha tradito le attese. Emozioni, tensione e giocate di grande qualità nell'andata degli ottavi di Champions League: Real e Atletico hanno dato vita alla solita partita equilibrata e combattuta ma, come spesso è accaduto nella massima competizione europea, il risultato premia i Blancos, che vincono 2-1 al Bernabeu, grazie alla rete bellissima siglata da Brahim Diaz.

BORUSSIA DORTMUND 1-1 LILLE

La Champions League come via di fuga in un'annata sin qui quasi tutta da dimenticare. Il Borussia Dortmund, però, non riesce a far sua la gara d'andata degli ottavi di Champions League: al Signal-Iduna Park il Lilla conquista un prezioso 1-1, che rimanda il verdetto al match che si disputerà tra otto giorni al Pierre Mauroy.

PSV 1-7 ARSENAL

Vince 7-1 l'Arsenal contro il PSV al PSV Stadion nel match valido per l'andata degli ottavi di finale di Champions. A segno Timber al 18', Nwaneri al 21', Merino al 31', Lang su rigore al 43', Odegaard al 47', Trossard al 48', Odegaard al 73' e Calafiori all'85'.