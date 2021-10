Brahim Diaz: "Il mio obiettivo è di giocare con il Milan e con la Nazionale"

Brahim Diaz, trequartista rossonero, è stato intervistato da Milan TV. Queste le parole sui propri obiettiv e quelli di squadra: "Dobbiamo lottare per tutto quello per cui possiamo lottare. Vogliamo giocare ogni tre giorni, e per quello dobbiamo vincere tutte le partite che ci mancano. Il mio obiettivo è quello di giocare con il Milan e arrivare alla Nazionale, ed è quello che sto facendo: giocare bene, aiutare la squadra, e poi essere chiamato per la Spagna, che sarebbe un orgoglio. Sono grato per le parole di Luis Enrique e di Mancini”.