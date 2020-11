Brahim Diaz ha giocato i primi 45 minuti della sfida tra Spagna e Isole Faroe, vinta dalle Furie Rosse Under 21 per due reti a zero. Gli spagnoli hanno sbloccato la sfida nella ripresa, trovando poi il raddoppio nel finale. Il rossonero aveva deciso la sfida di andata con una doppietta personale lo scorso 8 ottobre.