Brahim Diaz verso la conferma: il calciatore sta bene a Milano e Pioli lo vuole tenere

© foto di DANIELE MASCOLO

Nei discorsi che ci sono stati negli ultimi giorni tra Milan e Real Madrid, oltre a un possibile interessamento per Asensio, si è parlato anche di Brahim Diaz. Comer ricorda il Corriere dello Sport oggi in edicola, i due club si erano accordati per un prestito biennale e, nonostante una stagione a fasi alterne, i Campioni d'Italia vorrebbero mantenere in vigore l'accordo. Al termine dei due anni il Milan può esercitare un riscatto di 22 milioni e il Real un controriscatto di circa 27. Brahim sta benissimo a Milano e nel Milan, Pioli crede nel giocatore e spera nel suo exploit. Diaz dovrà lottare per una maglia da titolare nel corso della prossima stagione.