Serie A, la classifica aggiornata dopo Monza-Lazio

Mezzo passo in avanti per entrambe, anche se il pari dell'U-Power Stadium non serve né al Monza né alla Lazio. I biancocelesti, in particolare, si portano a meno uno ma falliscono il momentaneo sorpasso sull'Atalanta, che però ha due partite in meno rispetto alla squadra di Tudor, come la Fiorentina che a questo punto può anche raggiungere i capitolini.

Il Monza, viceversa, sale a 45 punti, meno due dal Torino e l'ottavo posto, occupato al momento proprio dai viola, che a questo punto rischia di rimanere una chimera.

Serie A, la classifica aggiornata.:

Inter 89

Milan 70

Juventus 65

Bologna 64*

Roma 59

Atalanta 57**

Lazio 56*

Fiorentina 50**

Napoli 50

Torino 47*

Monza 45*

Genoa 42

Lecce 36

Cagliari 32

Hellas Verona 31

Frosinone 31

Empoli 31

Udinese 29

Sassuolo 26

Salernitana 15

* una partita in più

** Una partita in meno

Il programma della giornata

Torino-Bologna 0-0

Monza-Lazio sabato 2-2

Sassuolo-Inter sabato h20.45

Cagliari-Lecce domenica h12.30

Empoli-Frosinone domenica h15.00

Hellas Verona-Fiorentina domenica h15.00

Milan-Genoa domenica h18.00

Roma-Juventus domenica h20.45

Salernitana-Atalanta lunedì h18.00

Udinese-Napoli lunedì h20.45